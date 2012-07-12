Масштабная плантация конопли уничтожена в центре Пинска

Новости Беларуси. Масштабную плантацию конопли уничтожили в Пинске с помощью спецтехники. Растения, содержащие психоактивные вещества, росли прямо в центре города.

Несколько соток одурманивающего канабиса сложно было ликвидировать вручную, поэтому к борьбе с коноплей подключились коммунальщики.

Всего в области за полтора месяца в рамках специальной республиканской программы «Мак» уничтожено почти 16 тонн дикорастущей конопли. К административной ответственности привлечены более 100 человек. Пинск по количеству конопляных плантаций – лидер на Брестчине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Попко, начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГОВД:

За допущение произрастания наркотических культур предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа составляет до 20 базовых величин. Если мы установим факт умышленного срыва этих растений, если она будет высушена, то уже предусматривается статья за хранение наркотических средств. Уже будут применены другие санкции, вплоть до лишения свободы.