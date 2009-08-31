Машину с цветметом остановили выстрелами

Сотрудники Климовичского РОВД на автодороге вблизи деревни Старый Дедин Климовичского района задержали грузовой автомобиль Mercedes, в котором находилось около 5 т цветного металла.

Задержание напоминало сюжет из криминального боевика. 37-летний водитель грузовика (нигде не работающий житель Кричева) проигнорировал требования милиционеров остановиться и продолжал движение по лесной дороге в направлении границы с Российской Федерацией.

Сотрудники милиции в ходе преследования были вынуждены применить табельное оружие, сделав три предупредительных выстрела. Несмотря на это, правонарушитель продолжал движение и остановился только после механического повреждения шины. По сообщению БЕЛТА, цветной металл изъят.