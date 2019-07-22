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Маршрутный автобус врезался в столб в Гомеле. Четыре человека пострадали

22 июля 2019 13:29
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Новости Беларуси. Автобус городского маршрута снес фонарный столб на улице Свиридова в Гомеле. Случай произошел 22 июля около 11:20. Три пассажира и водитель госпитализированы.

Маршрутный автобус врезался в столб в Гомеле. Четыре человека пострадали-1

Фото: УГАИ Гомельского облисполкома

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ Гомельского облисполкома, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя. Автобус двигался по маршруту «Вокзал – микрорайон Кленковский», внезапно сошел с проезжей части и въехал в фонарный столб. Из-за упавшей опоры затруднено движение транспорта по улице Свиридова.

Маршрутный автобус врезался в столб в Гомеле. Четыре человека пострадали-4

Фото: УГАИ Гомельского облисполкома

Маршрутный автобус врезался в столб в Гомеле. Четыре человека пострадали-6

Фото: УГАИ Гомельского облисполкома

По факту ДТП проводится проверка.

В июне в Гомеле водитель Ford нарушил правила проезда перекрестка (читать далее).

# Авария в Гомельской области # происшествия

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