Маршрутное такси и легковой автомобиль столкнулись на проспекте Независимости

Столкновение произошло напротив Дворца Республики, непосредственно в зоне остановки общественного транспорта в сторону площади Победы.

Легковой автомобиль «Фиат» въехал в стоящее на остановке маршрутное такси. В момент столкновения в маршрутке находилось несколько пассажиров, никто из них не пострадал. У «Фиата» сильно разбита передняя часть автомобиля.

Как пояснил водитель «Фиата», он двигался во втором ряду за автобусом и решил перестроиться в первый ряд. Когда он заметил маршрутку, то нажал на тормоза, но из-за мокрой и скользкой дороги автомобиль понесло юзом. В результате «Фиат» ударился о бордюр и врезался в маршрутку, сообщает БЕЛТА.