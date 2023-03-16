Маршрутка перевернулась на трассе М1 – 5 человек госпитализированы

Пятерых человек, которые пострадали этим утром в ДТП под Борисовом, госпитализировали. Все они находились в микроавтобусе, который перевернулся на трассе М1 в 7:20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в салоне были 7 человек – их жизни теперь ничто не угрожает. 25-летний водитель не справился с управлением и выехал на разделительную полосу. Транспортное средство опрокинулось. С пострадавшими работали пять бригад скорой помощи. Ситуация на дорогах давно вызывает беспокойство.

В последнюю неделю календарной зимы произошла серия резонансных ДТП. После того как под Смолевичами погибли 13 человек, Президент Беларуси дал поручение разобраться с подготовкой водителей и соблюдением дисциплины на дорогах.