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Маршрутка перевернулась на трассе М1 – 5 человек госпитализированы

16 марта 2023 08:10
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Пятерых человек, которые пострадали этим утром в ДТП под Борисовом, госпитализировали. Все они находились в микроавтобусе, который перевернулся на трассе М1 в 7:20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршрутка перевернулась на трассе М1 – 5 человек госпитализированы-1

Всего в салоне были 7 человек – их жизни теперь ничто не угрожает. 25-летний водитель не справился с управлением и выехал на разделительную полосу. Транспортное средство опрокинулось. С пострадавшими работали пять бригад скорой помощи. Ситуация на дорогах давно вызывает беспокойство.

В последнюю неделю календарной зимы произошла серия резонансных ДТП. После того как под Смолевичами погибли 13 человек, Президент Беларуси дал поручение разобраться с подготовкой водителей и соблюдением дисциплины на дорогах.

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# ДТП # происшествия # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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