Маньяк засыпал рядом с жертвами

В США, в столичном округе Колумбия, полиция разыскивает мужчину по обвинению в том, что он проник в частный дом и уснул на кровати рядом со спящей хозяйкой жилья.

Жительница вашингтонского района Гловер-парк в воскресенье утром, проснувшись, нашла в своей кровати неизвестного мужчину. Проснувшись от крика перепуганной женщины, злоумышленник поспешно скрылся. Это не первый подобный случай в столице США, передает РИА Новости.

В последние несколько лет около десяти человек – преимущественно женщины – стали жертвами так называемого "джорджтаунского обнимателя". Неизвестный проникал по ночам в дома спящих женщин в дорогом столичном районе Джорджтаун и устраивался на ночь в их кроватях, обнимая жертв. Во всех случаях преступник после испуганного крика проснувшихся утром хозяек скрывался.

Последний случай был зафиксирован в начале сентября: "обнимателя" нашла в своей кровати студентка Джорджтаунского университета. Девушка утверждает, что засыпала одна, и человек, которого она обнаружила у себя утром, ей не знаком.