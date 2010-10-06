Маньяк-невидимка отстреливает женщин в Тверской области

Уже почти две недели он обстреливает жителей города Удомля из пневматической винтовки. В списке пострадавших 14 человек, в основном женщины. У многих из них тяжелые ранения. Пока милиции лишь удалось установить место, откуда ведётся обстрел – это многоквартирный дом, однако вычислить маньяка до сих пор не удается. На данный момент правоохранители проверяют в городе всех ранее судимых, а также состоящих на учете в психоневрологическом диспансере.