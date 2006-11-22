Манифестация пожарных во Франции вылилась в массовые беспорядки

Во Франции этой ночью было неспокойно. По улицам Парижа прошлись тысячи пожарных с требованием улучшить условия труда. В качестве оружия манифестанты, облаченные в рабочую униформу и каски, использовали камни, бутылки и молотки, входящие в комплект оснащения пожарного-спасателя.

Полицейские применили гранаты со слезоточивым газом и водные пушки. Отступая, пожарные продолжали отбиваться от полицейских палками, железными прутьями и другими подручными средствами, а затем устроили на площади Бастилии огромный костер из деревянных поддонов, которые они принесли с расположенной поблизости стройки.