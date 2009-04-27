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Майор милиции устроил стрельбу в одном из московских супермаркетов

27 апреля 2009 16:56
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Три человека убиты, шесть ранено. Как сообщается, около часа ночи милиционер возвращался домой на автомобиле. Поссорившись с водителем, он застрелил его из пистолета, затем направился в супермаркет, где убил девушку-кассира и одного из посетителей. При аресте стрелявший оказал сопротивление. Преступника подвергнут принудительной психиатрической экспертизе. Если его признают вменяемым, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
# происшествия

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