Майор милиции устроил стрельбу в одном из московских супермаркетов

Три человека убиты, шесть ранено. Как сообщается, около часа ночи милиционер возвращался домой на автомобиле. Поссорившись с водителем, он застрелил его из пистолета, затем направился в супермаркет, где убил девушку-кассира и одного из посетителей. При аресте стрелявший оказал сопротивление. Преступника подвергнут принудительной психиатрической экспертизе. Если его признают вменяемым, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.