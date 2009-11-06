Майор армии США устроил бойню на военной базе: 12 человек убито, 31 ранен

Инцидент произошел на военной базе Форт-Худ в Техасе. Среди погибших один офицер полиции, остальные – военнослужащие.

Военный врач-психиатр Малик Нидаль Хасан открыл огонь из двух единиц огнестрельного оружия средь бела дня. Он вошел в здание армейского медицинского центра и стал стрелять по военнослужащим, проходившим медицинскую комиссию.

Нападавшего ранили сотрудники военной полиции. Как сообщают информагентства, в него попало как минимум четыре пули, была сделана операция, сейчас врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

В качестве подозреваемых соучастников Хасана задержаны еще двое военнослужащих. После допроса, армейские представители пришли к выводу, что майор Хасан действовал в одиночку. Причины трагедии выясняются.

Президент Обама назвал случившееся «ужасающим актом насилия».

Известно, что врач-психиатр был мусульманином и выступал против войны в Ираке и Афганистане. Недавно он должен был отправиться с миссией в Ирак, однако очень не хотел в эту командировку.