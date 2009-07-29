Лженалоговый инспектор задержан в Барановичском районе

В милицию с заявлением обратился житель Барановичей.

Он сообщил, что неизвестный мужчина, представившись сотрудником налоговой инспекции, завладел 7 мобильными телефонами на Br2,6 млн.

Следственно-оперативная группа установила, что лженалоговым инспектором оказался 32-летний неработающий житель поселка Жемчужный Барановичского района, кстати, ранее уже судимый за грабеж. Сейчас он задержан по ст.108 УПК РБ.

Следственным отделением Барановичского ГОВД возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 УК РБ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, сообщает БЕЛТА.