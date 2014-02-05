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Лже-сотрудник КГК предлагал директору коммерческой структуры Минска решение финансовых вопросов за $50 тысяч

05 февраля 2014 07:20
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Новости Беларуси. КГБ поймал на взятке лже-сотрудника финансовой милиции. Мошенник решил подзаработать в качестве работника Комитета госконтроля. Он предложил руководителю одной из крупных коммерческих структур Минска за 50 тысяч долларов решить вопрос с Департаментом финансовых расследований.

Мужчину задержали при получении пяти тысяч долларов. Это была лишь часть вознаграждения, которое якобы предназначалось сотрудникам Госконтроля. Теперь подозреваемому в подстрекательстве к даче взятки грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал

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