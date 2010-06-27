Любой потоп в Минске заставляет работать на себя десяток организации

26 июня на Минск вновь обрушился ливень. Причём с таким сильным градом, что совсем не привычно для конца июня.

Согласно Плану оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением территорий Минска, не только МЧС, но и десяток других организаций Минска отвечают за борьбу с потопами: Минскводоканал, ГУВД Мингорисполкома, Минский метрополитен, Станция скорой медицинской помощи, Минское городское жилищное хозяйство, Минскзеленстрой, Минсктранс, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, Горремавтодор, Минскэнерго, Мингаз.

Подтоплением считается «полное или частичное затопление отдельной территории в результате подъема уровня воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, при заторах и т.п.». Подтопления могут возникать внезапно и продолжаться от нескольких минут до 2 - 3 часов.

При кратковременном и интенсивном выпадении осадков в виде дождя (более 28 мм в течение часа или более 50 мм в течение 2-3 часов) на отдельных территориях Минска возникают подтопления, приводящие к нарушению условий жизнедеятельности населения города. В данном случае подтопление рассматривается как чрезвычайная ситуация природного характера.

При получении информации о подтоплении на территории города диспетчер МЧС объявляет сигнал «Посейдон» всем взаимодействующим организациям города, перечисленным выше, с указанием номеров точек подтоплений.

При возникновении подтопления возможны перебои и/или отключение энергоснабжения; остановка движения и аварии с участием общественного и личного транспорта; повреждение или разрушение зданий и сооружений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий; блокирование людей в подвальных и заглубленных помещениях, в общественном и личном транспорте; повреждение коммуникаций, опасность поражения электрическим током; угроза жизни и здоровью людей. Поэтому несколько организаций отвечают за предупреждение потопов и борьбу с ними.

ГУВД Мингорисполкома оповещает население через имеющиеся технические средства, установленные на транспорте; предотвращает панику и мародерство в районах подтопления; обеспечивает охрану общественного порядка; организует при необходимости пропускной режим; выставляет посты охраны материальных ценностей.

Минскводоканал проводит инженерно-технические мероприятия, направленные на снижение уровня воды в реке Свислочь и уменьшение времени естественного схода ливневых вод.



Минсктранс занимается выделением транспортных средств для организации маршрутов движения городского транспорта в объезд подтопленных участков города.



Минский городской центр гигиены и эпидемиологии занимается обследованием санитарно-эпидемиологического состояния объектов с массовым пребыванием людей (учреждений здравоохранения, торговли, общественного питания, аптек, складских помещений и др.), при необходимости вырабатывает предложения по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима на подтопленной территории.



Сотрудники Минского метрополитена следят, чтобы на станциях и перегонах Минского метрополитена не было подтоплений. Если таковые они обнаруживают, то используют защитно-герметические устройства метрополитена на этих участках трасс.



Горремавтодор проводит мероприятия по откачке воды, очистке приемных решеток и водоотводящих колодцев ливневой канализации от наносов мусора.



Минскзеленстрой мониторит состояние зеленых насаждений в целях предупреждения их падения из-за подмыва и сильного ветра; укрепляет откосы вблизи проезжих частей для предотвращения схода грунта в результате подмыва; распиливает повреждённые деревья и освобождает от них проезжую часть дорог.



Источник: сайт Мингорисполкома