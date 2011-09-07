Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Ярославской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву, а также родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в Ярославской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. "Гибель членов хоккейного клуба "Локомотив" стала настоящим шоком для всех белорусских болельщиков, ожидавших встречи с одной из сильнейших и звездных команд Континентальной хоккейной лиги, - говорится в соболезновании. - Эта трагедия является невосполнимой утратой для всего мирового спортивного сообщества. Память о погибших навсегда останется в наших сердцах, а их вклад в развитие хоккея с шайбой войдет в историю большого спорта".