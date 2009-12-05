Лукашенко направил соболезнования Медведеву, родным и близким погибших в Перми

День траура в России: погибли 109 посетителей ночного клуба

По последним данным в результате пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» погибли 109 человек, 7 из которых умерли в больницах.

Более 130 пострадали. Многие - в крайне тяжелом состоянии. 58 - подключены к аппаратам искусственного дыхания. Большинство пациентов находятся в пермских больницах. Самых тяжёлых, а это 19 человек, сейчас отправляют спецрейсами в Москву.





Посольство Беларуси в России пока не располагает информацией о том, находились ли среди отдыхающих ночного клуба «Хромая лошадь» белорусские граждане.

Пресс-секретарь Посольства Беларуси в России Виталий Сливка:

- Посольство находится в постоянном контакте с представителями МЧС и следственного комитета, которые проводит расследование на месте. По данным на этот час следственный комитет не располагает информацией о том, что в результате трагедии пострадали граждане республики Беларусь.

По роковой случайности, ЧП произошло в день рождения клуба «Хромая лошадь». Организаторы устроили так называемый “холодный фейерверк”. По основной версии следствия, именно он и стал причиной пожара. Огонь вспыхнул рядом со сценой и моментально распространился по всему заведению. За считанные минуты из пятисот квадратных метров выгорело 400.

Очевидец пожара в клубе «Хромая лошадь»:

- Огонь распространился моментально. Знаете, как стог сена горит. Секунды – и все. Мы подбежали к выходу и не могли оттуда вырваться – все друг друга пихали.

Как оказалось, в клубе «Хромая лошадь» был только один выход. Окна были забиты гвоздями. Кроме того, в помещении почти сразу погас свет. Практически все, кто был клубе, получили ожоги верхних дыхательных путей и сильные химические отравления.

Прокуратура Перми возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц». Виновным грозит до семи лет лишения свободы. По подозрению в совершении преступления уже задержаны исполнительный директор кафе-клуба «Хромая лошадь» и соучредитель заведения. Место трагедии по-прежнему оцеплено, здесь работают эксперты.

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об объявлении 7-го декабря днем траура.



В связи с пожаром в Перми, повлёкшем многочисленные человеческие жертвы, Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву, а также родным и близким погибших.