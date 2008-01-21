Ложная тревога на борту авиалайнера

На борту самолета "Белавиа", выполнявшего рейс Берлин-Минск, зафиксирован ложный сигнал о разгерметизации.При взлете авиалайнера, в котором находились 27 пассажиров, в кабине пилотов сработала сигнализация. Детальная проверка самолета показала, что пассажирам на самом деле ничто не угрожало. Тем не менее, пилоты для подстраховки опустили борт на высоту 3 тысячи метров, на которой даже в случае разгерметизации полет безопасен. После приземления, в Минске неисправность электронной системы была устранена, и авиалайнер отправился в запланированный рейс.