Лоси стали причиной ДТП двух автобусов с детьми в Червенском районе

Новости Беларуси. И снова животные стали причиной ДТП. Автоколонна из 9 автобусов везла детей Могилевской области домой из столицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вблизи деревни Колодежи Червенского района на трассу внезапно выскочили несколько лосей.

Водители начали экстренное торможение, в результате чего два транспорта столкнулись. В аварии пострадали два ребенка - 12-летние девочки из Черикова и Чериковского района.