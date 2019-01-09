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Лоси стали причиной ДТП двух автобусов с детьми в Червенском районе

09 января 2019 19:52
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Новости Беларуси. И снова животные стали причиной ДТП. Автоколонна из 9 автобусов везла детей Могилевской области домой из столицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вблизи деревни Колодежи Червенского района на трассу внезапно выскочили несколько лосей.

Лоси стали причиной ДТП двух автобусов с детьми в Червенском районе-1

Водители начали экстренное торможение, в результате чего два транспорта столкнулись. В аварии пострадали два ребенка - 12-летние девочки из Черикова и Чериковского района.

Лоси стали причиной ДТП двух автобусов с детьми в Червенском районе-4

С незначительными травмами их доставили в больницу для обследования. По факту происшествия проводится проверка.

# ДТП # происшествия # Фотофакт

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