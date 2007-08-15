Лошади, которые гуляют сами по себе

Три взрослых коня и два жеребенка обнаружены на окраине Минска, в промзоне "Колядичи".

Кони в городе - непривычно. Ведь это не кот и не собака, которых мы регулярно встречаем на улицах. Между тем, пятеро лошадей как ни в чем не бывало гуляют в промзоне "Колядичи". Свидетели необычного шоу удивлены: одни видели этих животных в первый раз, другие - на протяжении недели. Но многие проходили мимо. А вот специалисты насторожились: так лошади пастись не должны.

Кони неагрессивны, людей и машин не боятся. И это уже явная проблема. Лошадь без привязи возле дорожного полотна - потенциальная угроза ДТП. Чьи кони? Закономерный вопрос. Работники предприятий из промзоны "Колядичи" только разводят руками. Забрели кони из пригорода или их приводят сюда "погулять" - тоже вопрос. Но промзона - городская территория. И выпас скота на ней - запрещен.

Хоть с такими случаями, говорят сотрудники администрации Октябрьского района, они еще не сталкивались. О мерах воздействия говорить рано, сейчас главное - найти хозяина лошадей

