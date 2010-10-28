Лось в Слуцком районе снёс микроавтобус, за которым ехала маршрутка с людьми

Вечером, в воскресенье, 24 октября, недалеко от деревни Шищицы Слуцкого района, лось, перебегавший дорогу, врезался в микроавтобус. В результате столкновения машина оказалась в кювете, водитель и пассажиры не пострадали, лось погиб. Моторный отсек «буса» восстановлению не подлежит.

ДТП произошло в тёмное время суток примерно в 19 часов. «Бус» с прицепом двигался со стороны столицы в г.п. Ольшаны Столинского района. Лось выскочил на дорогу с левой стороны. По словам водителя автомобиля, он не заметил животное из-за света фар встречных машин. «Лось возник перед капотом в метре, я даже не успел затормозить», — сказал мужчина инспекторам ГАИ, оформлявшим ДТП. Сразу за пострадавшим «бусом» двигался маршрутный микроавтобус «Минск-Солигорск», сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Инфо-Курьер».



По словам одной из пассажирок «маршрутки», им очень повезло, что лось «влетел» не в них. «Иначе столкновение не обошлось бы без жертв», — отметила она.

Инспекторы ГАИ считают, что людям, находившимся в пострадавшем «бусе», тоже повезло, ведь в результате столкновения 500-килограммовый лось мог оказаться в салоне, тогда всё закончилось бы намного страшнее.

По информации ГАИ, на территории Случчины ДТП с наездом на животных регистрируются почти каждую неделю. Однако происшествия с участием крупных особей редки. Последний раз подобное произошло примерно три месяца назад, когда автомобиль сбил лося за деревней Жилин Брод на дороге Шищицы-Щитковичи, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Инфо-Курьер».