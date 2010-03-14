Лодка со спасателями и снятыми с льдины рыбаками перевернулась в Охотском море

В Охотском море, где проходила операция по снятию рыбаков с дрейфующей льдины, перевернулась спасательная лодка, на борту которой находились шесть человек.

На борту лодки находились три участника спасательной операции и трое рыбаков, снятых с дрейфующей льдины. Перевернувшая лодка была обнаружена в двух километрах от берега. Около лодки находились два человека – спасатель и рыбак, снятый со льдины, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на представителей ГУ МЧС по Сахалинской области.

Еще два участника спасательной операции и двое рыбаков числятся пропавшими без вести, ведется их поиск. Однако в районе обнаружения перевернутой лодки нет крупных льдин, на которые могли бы выбраться упавшие в воду люди, сообщили представители областного управления МЧС.

На дрейфующей льдине 13 марта оказались 15 рыбаков-любителей, вышедших на лед, проигнорировав предупреждения об опасности. По состоянию на утро 14 марта по местному времени, спасателям удалось снять с льдины семерых рыбаков. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

В спасательной операции задействованы 54 человека и 19 единиц техники. Разведку с воздуха проводит вертолет Ми-8. Из-за малых глубин и сложной ледовой обстановки к спасательной операции нельзя привлечь крупные суда, поиск ведется с моторных лодок.