Лобовое столкновение в Бобруйске: пострадали двое взрослых и ребенок

Новости Беларуси. 28 ноября вечером в Бобруйске произошло ДТП, обстоятельства которого сейчас устанавливают следователи.

По информации УСК по Могилевской области, 21-летний местный житель за рулем Audi выехал на встречную полосу, не справившись с управлением. Произошло столкновение с автомобилем Ford.

В ДТП травмы получили водитель и два пассажира Ford, среди которых 2-летний ребенок. Он находился в специальном кресле.

Пострадавших доставили в медучреждение. 21-летний бобруйчанин практически не получил травмы: сработали подушки безопасности.