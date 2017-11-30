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Лобовое столкновение в Бобруйске: пострадали двое взрослых и ребенок

30 ноября 2017 10:32
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Новости Беларуси. 28 ноября вечером в Бобруйске произошло ДТП, обстоятельства которого сейчас устанавливают следователи.

По информации УСК по Могилевской области, 21-летний местный житель за рулем Audi выехал на встречную полосу, не справившись с управлением. Произошло столкновение с автомобилем Ford.

В ДТП травмы получили водитель и два пассажира Ford, среди которых 2-летний ребенок. Он находился в специальном кресле.

Пострадавших доставили в медучреждение. 21-летний бобруйчанин практически не получил травмы: сработали подушки безопасности.

Лобовое столкновение в Бобруйске: пострадали двое взрослых и ребенок-1

Фото: СК

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения».

Выясняются подробности столкновения, проводятся экспертизы.

СК разыскивает свидетелей столкновения. Очевидцам просьба обратиться по телефонам 8 (0225) 461-820 или в дежурную службу УСК по Могилевской области: 8 (0222) 298-006.

Накануне в центре Минска микроавтобус сбил 7-летнего ребенка – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Авария в Могилевской области

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