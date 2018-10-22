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Лобовое столкновение Audi и Opel в Лиозненском районе. Пострадали два человека

22 октября 2018 07:14
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Новости Беларуси. Вечером 21 октября в Лиозненском районе Audi 80 выехала на встречную полосу и врезалась в Opel Astra.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 40-летняя водитель Audi двигалась по трассе Стасево – Высочаны – Ильичевка. Во время поворота на 5 км автодороги гражданку ослепил солнечный свет, в результате чего она выехала на встречку.  

Лобовое столкновение Audi и Opel в Лиозненском районе. Пострадали два человека-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

В то же время в обратном направлении двигался Opel, за рулём которого находился 23-летний водитель. Произошло столкновение.  

Лобовое столкновение Audi и Opel в Лиозненском районе. Пострадали два человека-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Водитель Audi и 17-летний пассажир Opel с травмами доставлены в медучреждение.  

Проводится проверка.  

Осенью 2018 года в Витебске произошла авария на соревнованиях по автокроссу. 

Багги переехал возвышение и сбил судей – здесь подробности.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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