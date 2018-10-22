Лобовое столкновение Audi и Opel в Лиозненском районе. Пострадали два человека

Новости Беларуси. Вечером 21 октября в Лиозненском районе Audi 80 выехала на встречную полосу и врезалась в Opel Astra. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 40-летняя водитель Audi двигалась по трассе Стасево – Высочаны – Ильичевка. Во время поворота на 5 км автодороги гражданку ослепил солнечный свет, в результате чего она выехала на встречку.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В то же время в обратном направлении двигался Opel, за рулём которого находился 23-летний водитель. Произошло столкновение.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома