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Лобовая авария на дороге в минский аэропорт: пострадали два человека

02 марта 2018 16:28
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Новости Беларуси. Крупная авария произошла в Смолевичском районе. Пострадали два человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лобовая авария на дороге в минский аэропорт: пострадали два человека-1

40-летняя жительница Минска на 26 километре автодороги Минск-Национальный аэропорт на большой скорости врезалась во встречный автомобиль. По версии правоохранителей, водитель выбрала неправильную скорость и машину занесло на закруглении дороги. От смертельных повреждений водителей спасли ремни безопасности. Сейчас пострадавшие в больнице.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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