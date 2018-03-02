Лобовая авария на дороге в минский аэропорт: пострадали два человека

Новости Беларуси. Крупная авария произошла в Смолевичском районе. Пострадали два человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

40-летняя жительница Минска на 26 километре автодороги Минск-Национальный аэропорт на большой скорости врезалась во встречный автомобиль. По версии правоохранителей, водитель выбрала неправильную скорость и машину занесло на закруглении дороги. От смертельных повреждений водителей спасли ремни безопасности. Сейчас пострадавшие в больнице.