Ливни, ставшие причиной наводнений в австралийском Квинсленде, угрожают теперь штату Виктория

Из-за подступающей воды свои дома покинули уже несколько тысяч человек.

Затоплено более 40 городов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В восточной части страны в воде железные дороги и автомагистрали.

В настоящее время в скорбном списке более двадцати имён. Ещё около 70 человек числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, ущерб от стихии превысил 10 миллиардов долларов.

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