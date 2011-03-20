Ливия подверглась массированным воздушным ударам: погибли около 50 человек, 150 ранены

В ночь на 20 марта были атакованы столица Ливии Триполи, а также города Мисрата, Бенгази и Зауия. Согласно информации ливийского государственного телевидения, большая часть пострадавших – гражданское население. Также в сообщении говорится и о больших разрушениях в жилой части столицы.

В свою очередь, коалиционные силы заявляют, что обстрелу подверглись только военные объекты. В настоящее время военная операция осуществляется силами США, Великобритании, Франции, Италии и Канады. О своем намерении принять в ней участие заявили Испания, ОАЭ, Катар и Турция.

Напомним, что коалиционные войска нанесли ракетные удары по Ливии накануне вечером, после принятия Советом безопасности ООН соответствующей резолюции. При голосовании по данному вопросу воздержались Россия, Бразилия, Индия, Китай и Германия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».