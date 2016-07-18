Ливень в Минской области: осадков местами было по 50 литров на квадратный метр

Новости Беларуси. Новый циклон – новые проблемы. Логойский и Борисовский районы приняли на себя очередной удар стихии.

Накануне от сильной грозы пострадали около сотни населенных пунктов.

Без света остались 8 ферм в Логойском районе и 17 в Борисовском.

Оперативно из других районов были переброшены энергогенераторы, а аварийные службы к вечеру восстановили электроснабжение.

Червень и Марьина Горка стали рекордсменами по количеству осадков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.