Прямой эфир

Ливень в Минской области: осадков местами было по 50 литров на квадратный метр

18 июля 2016 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый циклон – новые проблемы. Логойский и Борисовский районы приняли на себя очередной удар стихии.

Накануне от сильной грозы пострадали около сотни населенных пунктов.

Без света остались 8 ферм в Логойском районе и 17 в Борисовском.

Оперативно из других районов были переброшены энергогенераторы, а аварийные службы к вечеру восстановили электроснабжение.

Червень и Марьина Горка стали рекордсменами по количеству осадков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего за ночь там выпало 50 литров воды на квадратный метр.

# происшествия # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Ущерб от урагана в Минской области оценивают в 1,5 млрд рублей
18 июля 2016 14:40

Ущерб от урагана в Минской области оценивают в 1,5 млрд рублей

Следователи просят откликнуться очевидцев ДТП 17 июля в Слуцком районе
18 июля 2016 14:40

Следователи просят откликнуться очевидцев ДТП 17 июля в Слуцком районе

Из-за ночной грозы в Беларуси начались десятки пожаров
18 июля 2016 12:25

Из-за ночной грозы в Беларуси начались десятки пожаров