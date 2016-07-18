Ливень в Минской области: осадков местами было по 50 литров на квадратный метр

Новости Беларуси. Новый циклон – новые проблемы. Логойский и Борисовский районы приняли на себя очередной удар стихии.
Накануне от сильной грозы пострадали около сотни населенных пунктов.
Без света остались 8 ферм в Логойском районе и 17 в Борисовском.
Оперативно из других районов были переброшены энергогенераторы, а аварийные службы к вечеру восстановили электроснабжение.
Червень и Марьина Горка стали рекордсменами по количеству осадков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего за ночь там выпало 50 литров воды на квадратный метр.