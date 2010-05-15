Ливанец водил минчанку в рестораны на украденные у нее же деньги

26-летний иностранец в виртуальной сети познакомился с 32-летней минчанкой. Иностранный аферист представлялся консулом ливанского посольства, говорил, что владеет сетью ресторанов. Спустя некоторое время иностранец на правах хозяина мог один оставаться в квартире своей подружки.

- В один из дней женщина обнаружила: из тайника исчезло около 800 долларов. Она рассказала о пропаже своему другу, но тот полностью отрицал, что брал деньги, - рассказала «КП» пресс-офицер Московского РУВД Татьяна Гриб. - Уверял, что раз он такой солидный человек, то обязательно найдет возможность и вернет пропавшие 800 долларов, которые он не брал.

После этого разговора бойфренд пропал, а пострадавшая женщина написала заявление в милицию. Сотрудники милиции задержали воришку в интернет-клубе. Позже иностранец признался, что каждую неделю уносил из дома возлюбленной по 100 долларов. На украденные деньги водил подружку по ресторанам, а еще жил на них сам. Оказалось, что ливанский дипломат на самом деле безработный.

Сейчас он задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК «Кража».