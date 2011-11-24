Ливанец через Турцию добрался до Беларуси, но в Польшу попасть не смог – задержали белорусские пограничники

Из своей страны он перебрался в Турцию, затем в Украину и уже из Киева самолетом прилетел в Минск. Далее на поезде до Бреста и на такси до границы.
Чтобы пересечь рубеж, он выбрал способ не из простых: решил сделать подкоп. Здесь его и задержали пограничники. Конечной станцией его маршрута на запад стал изолятор временного содержания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Кислов, начальник пресс-службы Брестской пограничной группы:
Данный нарушитель будет депортирован и привлечен к административной ответственности за покушение на незаконное пересечение государственной границы РБ.