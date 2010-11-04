Прямой эфир

Ликвидированы 4 крупных склада с трикотажем и парфюмерией на границе Беларуси и Украины

04 ноября 2010 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Брестские пограничники совместно с таможней и ГАИ пресекли канал незаконного перемещения товаров в Беларусь из Украины.

Ликвидированы сразу 4 крупных склада с трикотажными изделиями и парфюмерией иностранного производства.

Весь товар обнаружен в хозяйственных постройках безработных жителей приграничных районов Брестчины. По версии правоохранителей, задержанные намеревались реализовать брендовую продукцию на территории Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Демченко, сотрудник пресс-центра Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Товар реализовывался на территории Беларусиза пределами Бреста и Брестской области.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Извержение вулкана в Индонезии: зона эвакуации расширена втрое
03 ноября 2010 15:48

Извержение вулкана в Индонезии: зона эвакуации расширена втрое

Землетрясение в Сербии: пострадали около 50 человек
03 ноября 2010 15:45

Землетрясение в Сербии: пострадали около 50 человек

Взрыв в Пинске. Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью людей
03 ноября 2010 13:08

Взрыв в Пинске. Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью людей