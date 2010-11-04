Ликвидированы 4 крупных склада с трикотажем и парфюмерией на границе Беларуси и Украины

Ликвидированы сразу 4 крупных склада с трикотажными изделиями и парфюмерией иностранного производства.
Весь товар обнаружен в хозяйственных постройках безработных жителей приграничных районов Брестчины. По версии правоохранителей, задержанные намеревались реализовать брендовую продукцию на территории Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Юрий Демченко, сотрудник пресс-центра Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Товар реализовывался на территории Беларусиза пределами Бреста и Брестской области.