Ликвидированы 4 крупных склада с трикотажем и парфюмерией на границе Беларуси и Украины

Брестские пограничники совместно с таможней и ГАИ пресекли канал незаконного перемещения товаров в Беларусь из Украины.

Ликвидированы сразу 4 крупных склада с трикотажными изделиями и парфюмерией иностранного производства.

Весь товар обнаружен в хозяйственных постройках безработных жителей приграничных районов Брестчины. По версии правоохранителей, задержанные намеревались реализовать брендовую продукцию на территории Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Демченко, сотрудник пресс-центра Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Товар реализовывался на территории Беларусиза пределами Бреста и Брестской области.