Ликвидирована первая в истории Беларуси сеть интернет-борделей

Две студии, в которых в режиме онлайн белоруски оказывали интимные услуги иностранцам через интернет, располагались в элитных новостройках Минска. Доход, который приносили «публичные дома 21-го века», исчисляется сотнями тысяч долларов.

Здесь в режиме онлайн круглосуточно девушки перед веб-камерами оказывали интимные услуги иностранцам с 2010 года. Одна минута такого общения стоила от 2 до 5 долларов. В основном, пользовались услугами граждане США и Европы. За любовные игры перед веб-камерой белоруски получали от 300 до 1000 долларов в неделю. Установлены личности более 80 девушек.

В организации виртуальных публичных домов в Минске подозревают двоих белорусов и гражданку Латвии. В момент задержания у последней изъяли почти двадцать тысяч долларов наличными. Подбором сотрудниц занимались латыши. Главным подозреваемым инкриминируют содержание организованной группой притона для занятия проституцией. А это — до 10 лет тюрьмы, сообщает www.ctv.by.