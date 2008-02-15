Ликвидация последствий порыва трубопровода близится к завершению

Все работы должны завершится к 17 февраля. На поврежденном участке трубопровода установлена задвижка для перекачки нефтепродукта, специальные заграждения, отсыпаны две дамбы, которые должны воспрепятствовать распространению пятна загрязнения. Продолжилась и откачка из водоема образовавшейся водонефтяной эмульсии.



Напомним, накануне на 422-м километре магистрального трубопровода "Унеча-Ровно", принадлежащего предприятию "Западтранснефтепродукт", произошел розлив около 70 кубометров дизтоплива на площади 100 квадратных километров. В настоящее время комиссии по ЧС и руководство "Транснефтепродукт" определяют дальнейшие меры по ликвидации последствий аварии.