Лихача на Mercedes в Житковичском районе остановили выстрелами

Новости Беларуси. Погоня со стрельбой под Житковичами. Для того чтобы остановить лихача на Mercedes, инспекторам пришлось применить табельное оружие.

26-летний водитель проигнорировал сигналы об остановке.

Включив маячки и звуковую сигнализацию, инспекторы начали преследование – Mercedes увеличил скорость.

На 41 километре автодороги Житковичи – Городок – граница Украины, за пределами населенного пункта, инспекторы применили табельное оружие. После предупредительного выстрела, на который водитель не отреагировал, сотрудники ГАИ произвели несколько выстрелов по автомобилю. И только тогда скорость машины стала снижаться. Водитель выбежал из автомобиля и побежал, но был задержан.

В отношении водителя составлено 7 административных протоколов.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в 2015 году мужчина был лишен прав за «пьяную езду».

Напомним, весной этого года жителей Минска напугала ночная погоня со стрельбой. Водитель уходил от инспекторов на большой скорости, петляя по городу. Как установили правоохранители, за рулем была 19-летняя девушка, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, позже ее сменил несовершеннолетний молодой человек (подробнее здесь).