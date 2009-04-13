Лихача-автомобилиста пришлось останавливать выстрелами

Вечерняя погоня со стрельбой начиналась на перекрёстке, недалеко от деревни Карповцыв Гродненской области.

Нарушитель на красной машине совершил дорожно-транспортное происшествие, съехал в кювет и перевернулся. Скрыться с места преступления водитель попытался в городском посёлке Красносельский. Покорёженную машину видели многие жители посёлка. На большой скорости она пыталась вписаться в узкие улочки.



Жанна Епихова в это время возвращалась с работы домой. Во дворе играли дети. Неожиданно появившаяся иномарка, только по чистой случайности никого не задела.



– Ехал очень быстро. Такое было ощущение, что она сейчас врежется в стоящие во дворе машины. Он резко затормозил, завизжали тормоза, остановился, – рассказала телеканалу СТВ Жанна Епихова.



Через несколько минут гонщики снова появились во дворе. Тогда женщина позвонила в милицию. Экипаж ДПС прибыл на место в считанные минуты. Погоня длилась 40 минут. Остановить нарушителя в многолюдном посёлке было нелегко.



– На неоднократные требования остановки он не реагировал, – рассказал телеканалу СТВ инспектор ДПС ОГАИ Волковысского РОВД Олег ЗИНКЕВИЧ. – В последующем было принято решение остановить данное транспортное средство путём использования оружия. Поскольку огнестрельное оружие запрещено использовать в населённых пунктах, нами принято решение вывести водителя за пределы населённого пункта.



Медлить было нельзя. Как только автомобиль выехал на полевую дорогу, прозвучали два предупредительных выстрела. Водитель не отреагировал. Тогда инспекторы открыли огонь на поражение.



– Приблизились, выстрелили в колесо. После этого только транспортное средство остановилось, – рассказал телеканалу СТВ инспектор ДПС ОГАИ Волковысского РОВД Сергей ШИЛИН.



Только после задержания гонщика стало понятным его поведение. 20-летний парень был пьян, да и водительского удостоверения у него не было. Сейчас проводится расследование всех обстоятельств происшествия.



– Два аналогичных случая произошли в пятницу. Один в Гродно, когда водитель, не имеющий прав, ездил по пешеходной улице Гродно и второй случай в Волковыске, – рассказал телеканалу СТВ старший инспектор ГАИ УВД Гродненского облисполкома Валерий ЮДИН. – На нарушителя в Гродно составлено 7 протоколов за нарушение правил. В Волковысском районе также будет составлено примерно такое же количество.



Дальнейшую судьбу гонщика из Красносельского будет решать суд. Однако, ранняя судимость молодого человека, явно сыграет не в его пользу.



Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродненская область.



А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ



За минувшие выходные на дорогах Беларуси задержано более 500 пьяных водителей.