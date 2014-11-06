Лидский район: магазин подожгли при помощи туалетной бумаги, чтобы замаскировать кражу

Новости Беларуси. Два молодых человека под покровом ночи пробрались в сельский магазин в деревне Мостовляны. Они взломали входную дверь. И, не выходя из помещения, распили несколько бутылок вина и закусили найденными продуктами.

Потом, вероятно, молодые люди решили скрыть следы взлома. Разбросав несколько рулонов туалетной бумаги, они подожгли ее.

Валерий Колодко, подполковник милиции заместитель начальника Лидского РОВД: Вскоре сыщики установили, что таким образом злоумышленники пытались замаскировать свой ночной визит в магазин. Два молодых человека, не так давно отметивших несовершеннолетие, пробрались в местный сельмаг, откуда совершили хищение спиртных напитков и продуктов питания. Удачное «дело» обмыли прямо на месте, распив несколько бутылок вина, после чего разбросали по помещению несколько рулонов туалетной бумаги и подожгли. К счастью, помещение толком не загорелось, а произошло его задымление из-за того, что бумага тлела.

В лучших традициях блокбастеров воры несколько лет назад унесли весьма крупную сумму из одного кафе-бара, расположенного в центре Минска.

Украденных денег с лихвой хватило бы на целый VIP-банкет. По данным оперативников, из сейфа заведения похитили 32 с лишним миллиона рублей.

Неизвестные были в масках и действовали точно по сценарию криминального спектакля. В кафе проникли через веранду, затем связали скотчем охранника, и уже после пришло время сейфа. Он в этой цепи оказался самым слабым, но поистине золотым звеном. Как вычислили налетчиков, вы узнаете из видео.