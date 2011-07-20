Лидчанин хотел откупиться от пограничников за 100 долларов

На белорусской границе изъята крупная партия сигарет. Чтобы нелегально вывезти их в Литву, предприимчивый житель Лиды решил пойти на хитрость.

Откупиться от обязательной проверки автотранспорта мужчина хотел за 100 долларов. Попытка взятки оказалась неудачной.

В результате досмотра было изъято свыше 15 тысяч пачек сигарет. Подакцизный товар четыре жителя Литвы и два жителя Беларуси спрятали в специально оборудованных тайниках. Для этого им потребовалось 6 автомобилей. В соседней Литве за всю партию товара контрабандисты планировали выручить до 15 тысяч долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Шумейко, начальник пресс-службы Гродненской пограничной группы:

Сигареты находились в тайниках машины, в частности, в приваренных к днищу емкостях. Общее количество сигарет составило около 29 коробов на сумму свыше 20 миллионов рублей. В настоящее время в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело. Санкции этой статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.