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Лидчанин хотел откупиться от пограничников за 100 долларов

20 июля 2011 06:35
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На белорусской границе изъята крупная партия сигарет. Чтобы нелегально вывезти их в Литву, предприимчивый житель Лиды решил пойти на хитрость.

Откупиться от обязательной проверки автотранспорта мужчина хотел за 100 долларов. Попытка взятки оказалась неудачной.

В результате досмотра было изъято свыше 15 тысяч пачек сигарет. Подакцизный товар четыре жителя Литвы и два жителя Беларуси спрятали в специально оборудованных тайниках. Для этого им потребовалось 6 автомобилей. В соседней Литве за всю партию товара контрабандисты планировали выручить до 15 тысяч долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Шумейко, начальник пресс-службы Гродненской пограничной группы:
Сигареты находились в тайниках машины, в частности, в приваренных к днищу емкостях. Общее количество сигарет составило около 29 коробов на сумму свыше 20 миллионов рублей. В настоящее время в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело. Санкции этой статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

На белорусской границе изъята крупная партия сигарет

На белорусской границе изъята крупная партия сигарет

На белорусской границе изъята крупная партия сигарет

На белорусской границе изъята крупная партия сигарет

На белорусской границе изъята крупная партия сигарет

На белорусской границе изъята крупная партия сигарет

На белорусской границе изъята крупная партия сигарет

На белорусской границе изъята крупная партия сигарет

На белорусской границе изъята крупная партия сигарет

На белорусской границе изъята крупная партия сигарет

На белорусской границе изъята крупная партия сигарет

На белорусской границе изъята крупная партия сигарет

# происшествия # Фотофакт

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