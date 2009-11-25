Личности пассажиров самолета, разбившего под Гродно, установлены спустя семь лет

Упавший самолет случайно обнаружили через 8 месяцев, для расследования привлекали Интерпол и дипломатические службы.

Спортивный самолет «Вилга-35» возможно так и пролежал бы до нашего времени в гродненских лесах, если бы не местные жители, которые совершенно случайно обнаружили его спустя 8 месяцев после трагедии.

Сразу начали расследование. Дело усложняло то, что никаких документов ни о регистрации самолета, ни о его принадлежности, ни даже удостоверяющих личности погибших на месте трагедии не оказалось.

Зато оказалось, что литовский пилот-любитель Тадас Валкаускас ещё в конце марта 2003 года вылетел на спортивном самолете в неизвестном направлении и пропал. У белорусских правоохранителей появилась зацепка – самолет из Литвы. Тогда же установили, что на самолете находилось еще три человека. Выдвинули две версии: наркотраффик и незаконная миграция.

Александр Марченко, пресс-секретарь УВД по транспорту МВД Республики Беларусь:

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что пилот входил в состав международной преступной группировки, которая занималась незаконной деятельностью по перевозке людей в государства Западной Европы. Для этого пилот приобрёл самолёт, перекрасил его в цвет асфальта и установил дополнительные глушители звука. Всё это делалось для того, чтобы его не засекли визуально.

В результате установили, что пассажирами литовского самолета были еще и граждане Индии. Тадас Валкаускас намеревался их нелегально доставить из Литвы в Германию.

Для того, что бы самолет не определили белорусские радары, пилот умышленно летел на малых высотах. Однако попал в воздушную яму, зацепился за верхушки деревьев, не справился с управлением и упал в лесной массив. В настоящее время родственники погибших индусов уже знают о случившемся. По дипломатическим каналам ведутся переговоры о передаче останков близким.