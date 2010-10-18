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Лицеисты устроили погромы на улицах Франции

18 октября 2010 14:47
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Во Франции массовые акции протеста, вызванные пенсионной реформой, переросли в беспорядки. На этот раз погромы учинили учащиеся.

Около трех сотен лицеистов вышло на улицы в пригороде Парижа. Митингующие крушили всё на своём пути: переворачивали и поджигали урны и припаркованные автомобили, громили автобусные остановки, телефонные будки и прочие объекты городской инфраструктуры.

Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

В данный момент ситуация стабилизировалась. Кроме того, схожие столкновения имели место в ряде других французских городов.

# происшествия # Фотофакт

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