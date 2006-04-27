<Самоварное> дело

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже задержаны двое жителей областного центра, один из которых имеет судимость.

У них обнаружены похищенные у брестчанина раритеты - самовары XVIII-XX веков из коллекции, состоящей из 700 подобных изделий.

Мероприятия по делу начались после обращение в милицию известного брестского коллекционера, который сообщил об исчезновении 110 самоваров. Баночные, грушевидные и шаровидные раритеты из красной меди и латуни с выбитыми на них многочисленными медалями и клеймами старейших в России и известнейших за ее пределами тульских паровых самоварных фабрик братьев Баташевых и товарищества Шемариных оперативники нашли в сарае одной из деревень Жабинковского района. Многие из украденных самоваров оказались сплющенными и таким образом приготовленными к нелегальной переправке через границу на Украину и дальнейшей сдаче на приемный пункт в качестве цветного металла.

На сегодняшний день судьба большей части украденного пока неизвестна, но у дознания Московского РОВД Бреста есть необходимая информация для розыска, который будет продолжен.