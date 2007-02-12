Лесные тропы под прицелом правоохранителей

На Брестчине вторая попытка за неделю ввести контрабандный товар, минуя белорусско-украинскую границу.Два легковых автомобиля задержаны сотрудниками Брестской пограничной группы близ деревни Томашовка. Машины были доверху нагружены бытовой техникой без соответствующих документов: стиральные машины, кухонные вытяжки и жидкокристаллические телевизоры европейского производства. По предварительным подсчетом, сумма груза оценивается более чем в 100 млн. рублей. Одному из водителей удалось скрыться. Личность второго устанавливают сотрудники правоохранительных органов.