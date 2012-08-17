Лесные пожары в США. Из штата Вашингтон эвакуированы 400 человек

Новости США. В США бушуют лесные пожары. Сложная ситуация во многих штатах. Особенно опасно на данный момент в штате Вашингтон, где огонь вплотную подступил к населенным пунктам. Свои дома покинули около 400 человек. Общая площадь возгорания составляет порядка 9 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В огне и Франция. В борьбе со стихией задействованы армия и авиация. Синоптики говорят, что жара продолжится. За прогнозами следят и в Италии. Термометры показывают + 37. А 17 августа страна готовится встретить сорокаградусную жару.