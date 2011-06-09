Прямой эфир

Лесные пожары в штате Аризона. Эвакуированы 5000 человек

09 июня 2011 08:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ситуация на западе США продолжает усугубляться. Только за сутки площадь охваченной огнем территории увеличилась на 30 тысяч гектаров.

Пламя вплотную приблизилось к границе соседнего штата Нью-Мексико. Из-за сильной пелены дыма, частично нарушено авиасообщение, закрыт ряд трасс. Врачи рекомендуют жителям не выходить на улицу.

2,5 тысячи пожарных борются с огнём уже на протяжении двух недель, но ветер и засуха сводят их усилия на нет. Прогнозы синоптиков тоже неутешительны, жаркая погода в регионе сохранится, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лесные пожары в штате Аризона

Лесные пожары в штате Аризона

Лесные пожары в штате Аризона

Лесные пожары в штате Аризона

Лесные пожары в штате Аризона

Лесные пожары в штате Аризона

Лесные пожары в штате Аризона

Лесные пожары в штате Аризона

Площадь лесных пожаров в штате Аризона за сутки выросла на 16 тысяч гектаров

Восемь штатов США тонут, Аризона — горит

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
08 июня 2011 10:48

Российские анархисты пытались взорвать пост ДПС на 22 километре МКАД

08 июня 2011 09:44

У минчанки украли вещи из камеры хранения в супермаркете, подобрав ключи

08 июня 2011 09:30

44-летняя жительница Марьиной Горки «заказала» своего бывшего мужа