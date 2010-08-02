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Лесные пожары в России: огнем охвачены 14 регионов страны

02 августа 2010 13:09
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Особенно сложная обстановка в Приволжском и Центральном федеральном округах. Там жертвами огня стало около 30 человек. Тысячи – остались без крова.

На борьбу с лесными пожарами брошены все силы, однако сбить пламя пока не удается. Ситуацию сильно осложняет порывистый ветер и жара. При помощи авиации и техники спасатели пытаются не подпустить огонь к жилищам, на лес сбрасываются сотни тонн воды. В подмосковной Балашихе введен режим чрезвычайной ситуации. Торфяные и лесные пожары вплотную подобрались к столице.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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