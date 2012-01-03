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Лесные пожары в Чили: задержан турист из Израиля, подозреваемый в неосторожном обращении с огнем

03 января 2012 07:58
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Новости Чили. В Чили не прекращается борьба с лесными пожарами. На юге и в центральной части страны огнем уничтожено уже более 200 квадратных километров леса.

Известно, что жертвой пламени стал как минимум один человек. На данный момент сообщается, что пожарным удалось локализовать четыре из шести очагов возгораний в Национальном парке Торрес-дель-Пайне в Патагонии.

Накануне был задержан турист из Израиля, который подозревается в неосторожном обращении с огнем, что и могло стать причиной пожара. Если мужчина будет признан виновным, ему грозит тюремное заключение и штраф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия

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