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Лесные пожары в Беларуси: в Столинском районе горит 300 га лесов, в Лельчицком – 90 га

26 августа 2015 10:02
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Новости Беларуси. Крупные лесные пожары полыхают в Брестской и Гомельской областях. Самый большой – в Столинском районе. Его площадь составляет 300 гектаров. На борьбу со стихией здесь брошены лесники, спасатели, работники местных предприятий и организаций.

А в Лельчицком районе огнём объято 90 гектаров лесных угодий у населенных пунктов Глушкевичи, Приболовичи и Милошевичи. Горят иссушенные жаркой погодой торфяники. Эффективной работе уже прибывшей на место ЧП пожарной авиации мешает густой дым.

Еще один очаг ликвидируют у деревни Дзержинск. Он возник больше недели назад, однако полностью потушить пламя не удается до сих пор. Справиться с возгоранием не позволяет болотистая местность.

Несмотря на то, что в некоторых регионах страны 26 августа прошли кратковременные дожди, пожароопасная обстановка в Беларуси по-прежнему остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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