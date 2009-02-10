Лесные пожары в Австралии охватывают все новые территории

Расследовать причины небывалых пожаров в Австралии будет оперативная группа «Феникс». Жертвами самой страшной катастрофы за всю историю страны стали уже более 180 человек. Тысячи пострадавших – в ожоговых центрах. Сегодня премьер-министр Австралии Кевин Радд заявил, что федеральное правительство "по кирпичику" восстановит все сгоревшие здания и возместит причиненный жителям ущерб. Тем временем, правозащитники продолжают оценивать действия федеральных и местных правительств. Среди прочего отмечается, что в штате Виктория не было никакой системы оповещения населения о приближении огня.