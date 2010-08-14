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Лесные пожары охватили Западную Европу

14 августа 2010 14:57
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Огонь пришел и в Западную Европу. Лесные пожары захватывают все новые площади в Испании и Португалии.

На севере Португалии огонь вплотную подобрался к населенным пунктам.

На борьбу со стихией выходят уже местные жители. Чтобы не дать пожарам разрастись, добровольцы не спят по несколько суток. В опасности национальный парк Пенеда Жереш на границе с Испанией. Там огонь тушат и с воздуха, однако пока безуспешно.

А в Испанской Галисии выгорело больше 100 гектаров леса. Борьбу с огнем затрудняют жаркая и ветреная погода. Если в ближайшее время ситуацию не удастся взять под контроль, жителей придется эвакуировать.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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