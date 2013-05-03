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Лесные пожары охватили Калифорнию. Два спасателя погибли, тысячи человек эвакуированы

03 мая 2013 06:36
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Новости США. Американская Калифорния объята пламенем. Лесные пожары практически молниеносно охватили юг штата и продвигаются дальше. Огонь распространяется со скоростью более чем 30 километров в час. Ему помогают ураганный ветер, низкая влажность и высокая температура. 2 мая в Калифорнии было плюс 30.

Огонь охватил штат буквально за несколько дней. Еще в среду специалисты говорили, что справиться со стихией может хороший дождь, а сегодня из-за огня эвакуированы уже тысячи человек. Несколько домов полностью уничтожены. Двое спасателей погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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