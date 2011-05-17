Прямой эфир

Лесной пожар охватил канадский город Слейв-Лейк

17 мая 2011 11:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Канаде практически полностью сгорел в результате мощного пожара город Слейв-Лейк в провинции Альберта.

Огонь вспыхнул в лесу и быстро перекинулся на здания на окраине. Пламя охватило больницы и школы, выгорело больше трети жилых домов. Из города эвакуированы более 7 тысяч человек — это практически всё население. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Распространение огня взять под контроль пока не удается. Этому мешает сухая погода и сильный ветер, в порывах достигающий 80 км/час. К тушению подключилась авиация, но из-за погодных условий все усилия пока безуспешны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Пожар в Слейв-Лейке (Канада)

Фото. Пожар в Слейв-Лейке (Канада)

Фото. Пожар в Слейв-Лейке (Канада)

Фото. Пожар в Слейв-Лейке (Канада)

Фото. Пожар в Слейв-Лейке (Канада)

Фото. Пожар в Слейв-Лейке (Канада)

Фото. Пожар в Слейв-Лейке (Канада)

Фото. Пожар в Слейв-Лейке (Канада)

Фото. Пожар в Слейв-Лейке (Канада)

Фото. Пожар в Слейв-Лейке (Канада)

Фото. Пожар в Слейв-Лейке (Канада)

Фото. Пожар в Слейв-Лейке (Канада)

Фото. Пожар в Слейв-Лейке (Канада)

Фото. Пожар в Слейв-Лейке (Канада)

Фото. Пожар в Слейв-Лейке (Канада)

Фото. Пожар в Слейв-Лейке (Канада)

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
17 мая 2011 09:48

Глава МВФ Доминик Стросс-Кан переведен в тюремный комплекс «Райкерс-Айленд» в Нью-Йорке

17 мая 2011 09:47

В Москве при пожаре в жилом доме погибли 7 гастарбайтеров

17 мая 2011 09:09

У россиянина на белорусской границе изъяли компакт-диски и автомобиль на 77 млн рублей