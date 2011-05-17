Лесной пожар охватил канадский город Слейв-Лейк

В Канаде практически полностью сгорел в результате мощного пожара город Слейв-Лейк в провинции Альберта.

Огонь вспыхнул в лесу и быстро перекинулся на здания на окраине. Пламя охватило больницы и школы, выгорело больше трети жилых домов. Из города эвакуированы более 7 тысяч человек — это практически всё население. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Распространение огня взять под контроль пока не удается. Этому мешает сухая погода и сильный ветер, в порывах достигающий 80 км/час. К тушению подключилась авиация, но из-за погодных условий все усилия пока безуспешны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».