Легковушка резко затормозила и врезалась в микроавтобус или наоборот? Сотрудники ГАИ выясняют причины аварии в Минске

Новости Беларуси. Крупная авария на могилевской трассе. Утром 1 февраля на выезде из города в микрорайоне Шабаны столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его пассажиры – молодая девушка и ее мама оказались заблокированы в салоне. Им на помощь прибыли спасатели. Водитель микроавтобуса рассказал инспекторам ГАИ, что легковушка резко затормозила, и он не успел отреагировать.

Версия второго автолюбителя прямо противоположная. Микроавтобус на полной скорости буквально протаранил машину. Что же привело к аварии, сейчас выясняют сотрудники ГАИ. Пострадавшие – в больнице.

Похожая авария произошла в Борисове (подробнее здесь).