Легковой автомобиль врезался в группу из 15 человек

ДТП произошло на трассе в Оренбургской области. В результате два человека пострадали, один из них погиб.

– ДТП произошло 11 января около 21.10 по местному времени (19.10 мск) на 34 километре автодороги Бугульма-Уральск в Оренбургской области. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 на спуске не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на пешеходов, находящихся на обочине трассы, – приводит «РИА Новости» сообщение сотрудника областного ГИБДД.

В момент ЧП на обочине находились 15 человек – они пытались вытолкнуть застрявший грузовик «Ман». В результате ДТП пострадали два человека, которые с ранениями различной степени тяжести были доставлены в ближайшую больницу. Уже после госпитализации один из них от полученных травм скончался, добавил представитель ГИБДД.